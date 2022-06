Officieel: na Rüdiger verlaat ook Christensen Chelsea, overstap naar Barcelona staat voor de deur

Het was geen geheim dat Christensen Chelsea zou verlaten, aangezien hij al meerdere contractvoorstellen van The Blues had afgeslaan. De Londense club komt nu zelf met het nieuws naar buiten dat de Deense centrale verdediger de club verlaat.

Christensen, die al een contract heeft getekend bij Barça, is niet de eerste centrale verdediger die de Londenaars volgend seizoen voor de Spaanse La Liga inruilt. Eerder deze maand werd Antonio Rüdiger (29) officieel voorgesteld als speler van Real Madrid. Om de leegloop in de as van de defensie op te vullen, wil Chelsea zich versterken met de 23-jarige Sevilla-speler Jules Koundé.

Official. Chelsea have confirmed the departure of Andreas Christensen on a free transfer - already signed the contract with Barcelona. 🚨🇩🇰 #CFC



Christensen will be announced as new Barça player in the coming days/weeks. pic.twitter.com/ezSlRPc2aJ