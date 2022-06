Transfer of niet? Bale verzekert één ding: "Die club wordt het zeker niet"

Zaterdag is het tijd voor het zoveelste hoofdstuk België-Wales in het internationale voetbal in de derde wedstrijd voor de Rode Duivels op iets meer dan een week tijd. Wat kan een journalist dan nog vragen als er zo veel persconferenties gegeven worden?

Als Gareth Bale de persconferentie voor zich neemt, brandt er vooral één vraag op de lippen en dat is wat zijn plannen zijn voor na dit seizoen. De Welshman lijkt quasi zeker weg te gaan bij Real Madrid en ondertussen worden er gretig transfergeruchten breed uitgesmeerd in de pers.

Enkele dagen geleden kwam La Liga-ploeg Getafe naar voren m te zeggen dat Gareth Bale bij hen aangeboden was. Mocht Bale niet ver weg willen van Madrid, zou het een ideale oplossing zijn. Het stadion van de 15e uit het voorbij La Liga-seizoen ligt op amper 17 van Bernabeu.

Zelf is Bale niet overtuigd van het aanbod: "Ik wil aan speelminuten komen voor ik naar het WK trek. Eerst neem ik vakantie en daarna zal ik beslissen over mijn toekomst. Maar ik zal niet naar Getafe trekken, dat is zeker", lacht hij.

Wat blijft er nog open?. Een charme-offensief van Welshe Championship-ploeg Cardiff City en AS Roma met José Mourinho. Of blijft hij toch in Madrid? Of komt er nog een andere club aankloppen? De toekomst zal het uitwijzen...