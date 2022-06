Nog geen enkele minuut in de Serie A, maar nu in de basis bij Italië tegen England. Het sprookje van Federico Gatti

Hoe uitzonderlijk is dit? Nog geen minuut gespeeld op het hoogste niveau en mogen starten voor de Italiaanse nationale ploeg tegen England.

Federico Gatti ligt onder contract bij Juventus, maar werd dit seizoen uitgeleend aan Frosinone in de Serie B. Dit is tegelijkertijd de club waar Juventus 5,5 miljoen euro aan betaalde om hem te transferen. Tot op heden kwam de 23-jarige verdediger alleen nog maar uit in de lagere reeksen in Italië, maar toch kon hij daar indruk maken.

Niet alleen werd hij voor de Italiaanse nationale ploeg opgeroepen, maar hij mag ook starten. Zo staat hij vanavond in het duel met England centraal achterin. Wat kan het soms toch snel gaan in een voetbalcarrière. De kans lijkt dan ook klein dat Juventus hem komend seizoen nog gaat uitlenen.