🎥 Throwback: Dag op dag acht jaar geleden maakte Van Persie iconisch doelpunt

Dag op dag acht jaar geleden maakte Robin Van Persie een iconisch doelpunt tegen Spanje op het WK van 2014.

De Vliegende Hollander, zo werd Robin Van Persie genoemd toen hij met een duikkopbal Nederland op gelijke hoogte kopte net voor de rust tegen Spanje. Het werd een iconisch doelpunt en een iconische avond voor onze noorderburen. Ze versloegen de regerende wereldkampioenen in een heruitgave van de finale van 2010 met een vernederende 5-1.

Het doelpunt dat Van Persie op aangeven van Daley Blind maakte om de 1-1 op het bord te zetten is uniek. Niemand deed het hem ooit voor en niemand deed het hem ooit na. "Ik dacht alleen maar: dit moet hem zijn. Dit moet hem gewoon zijn", verklaarde de spits in 2014 bij AD. "Pas later zag ik terug wat een ongelooflijke pass het was van Daley. Volgens mij heeft alleen Frank de Boer ooit zo'n wereldbal gegeven, op Dennis Bergkamp tegen Argentinië. Maar deze was nóg strakker", becomplimenteerde hij Blind.