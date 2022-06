Ajax klaar om te stunten met de komst van Nederlands international

Ajax is bezig met de komst van flankaanvaller Steven Bergwijn. Hij zit bij Tottenham op een dood spoor.

In januari 2020 betaalde Tottenham 30 miljoen aan PSV om flankaanvaller Steven Bergwijn naar de Premier League te halen. 2,5 jaar later lijkt het verhaal van de Nederlander bij de Spurs al geschreven te zijn. Afgelopen seizoen ston Bergwijn slechts vier keer aan de aftrap in de Premier League. Sinds de komst van Dejan Kulusevski zit Bergwijn z'n carrière in Londen een beetje op een dood spoor.

Ajax zou de oplossing kunnen zijn voor de voormalige speler van PSV. De Nederlandse grootmacht heeft de gesprekken met Tottenham inmiddeld geopend. Ze willen de 24-jarige Nederlander een contract geven voor vijf jaar, maar financieel zal dat hoogstwaarschijnlijk pas haalbaar worden als Anthony vertrekt uit Amsterdam. De marktwaarde van Bergwijn wordt geschat op ongeveer 18 miljoen euro.