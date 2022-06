Is Dessers eigenlijk van plan om terug te keren naar Genk: "Dit is het misschien wel dé kans voor mij"

Cyriel Dessers begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen (normaliter) bij KRC Genk. Ook Dimitri De Condé gaf eerder al aan dat de aanvaller voluit zijn kans zal krijgen om spits nummer één te worden in Limburg. Of heeft de speler zelf andere plannen?

SC Feyenoord was van plan om de aankoopoptie van vier miljoen euro te lichten, maar de Rotterdammers kwamen er op financieel vlak niet uit met Cyriel Dessers. De aanvaller schermt na een topseizoen immers met interesse van verschillende clubs.

“Ik bekijk mijn terugkeer naar KRC Genk ook niet als definitief”, lijkt Dessers in de Nigeriaanse media op een vertrek te hinten. “Het is mogelijk dat ik een transfer naar het buitenland zal maken. Ik heb een goed seizoen achter de rug. Dit is misschien wel dé kans voor mij.”