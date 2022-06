Analist ziet gevaren voor Kompany: "Reputatie in Engeland kan flinke deuk krijgen"

Sporza-journalist Aster Nzeyimana werpt zijn blik op de nieuwe uitdaging van Vincent Kompany bij Burnley.

De gemakkelijkste keuze is het zeker niet die Kompany na zijn vertrek bij Anderlecht maakte. “Er zit druk op de ketel voor Vincent Kompany”, zegt Nzeyimana. “Ik bewonder zijn durf, want hij heeft niet voor de makkelijkste weg gekozen. Er was ook interesse van veel aantrekkelijkere clubs uit Duitsland en Frankrijk, waar hij zijn visie op het voetbal ook makkelijker op de mat zou kunnen leggen.”

Al is de mogelijkheid dat hij snel moet schuiven ook aanwezig. “Maar als hij tegen Nieuwjaar pas 10e zou staan, zou het toch ook kunnen wankelen voor hem. Zijn reputatie in Engeland kan dan een flinke deuk krijgen.”

Kompany moet bij Burnley helemaal herstarten ook, het is dan na Anderlecht de tweede keer dat hij voor zo’n moeilijk project kiest.