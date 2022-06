Poolse bondscoach is hoopvol: "Van die zware nederlaag in Brussel is niets blijven hangen"

Polen kreeg van de Rode Duivels een zware 6-1 pandoering. Toch blijft de bondscoach van Polen, Czeslaw Michniewicz, hoopvol.

Polen kon in Nederland een 2-2 gelijkspel uit de brand slepen en heeft hierdoor vertrouwen getankt. “Van die zware nederlaag in Brussel is niets blijven hangen”, vertelde de Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz in zijn persconferentie. “Je vormt immers geen team door altijd maar wedstrijden te winnen, maar door samen te verliezen en te huilen in de kleedkamer, zoals in België. Daaruit kan je leren. Nadien zijn we weer opgestaan, met dat 2-2 gelijkspel in Nederland.”

De Poolse bondscoach is alvast klaar om de Rode Duivels te ontvangen, maar het wedstrijdplan gaat hij nog niet op tafel smijten. “Maar te veel gaan we niet in onze kaarten laten kijken, want we hebben het verrassingseffect nodig tegen de Belgen. Het is immers een gevreesd team, met het tempo dat ze kunnen ontwikkelen. Het feit dat ze niet op hun sterkst komen, verandert daar weinig aan. Ze hebben hun systeem en dat wijzigt niet echt in functie van de spelers."