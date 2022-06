Uitgelekt: 'Dit contract (inclusief cijfers) ligt voor Witsel klaar bij Marseille

Axel Witsel is op weg naar Olympique Marseille. De Franse topclub heeft de Rode Duivel een heel interessant voorstel gedaan.

Foot Mercato weet dat Olympique Marseille van Axel Witsen dé prioriteit heeft gemaakt. De Rode Duivel kan transfervrij opgepikt worden bij Borussia Dortmund.

En zo'n vrije transfer zorgt natuurlijk dat er budget is om loon te betalen. L'OM biedt Witsel een contract voor twee seizoenen - met optie op een bijkomende jaargang - met een jaarsalaris van vier miljoen euro.

Minstens even belangrijk: ook de middenvelder én zijn gezin zien een verhuis naar Zuid-Frankrijk zitten. Bovendien kan Witsel zich in Marseille perfect voorbereiden voor het WK in Qatar.