Dubbelslag op het middenveld? Naast Frenkie De Jong, ook Christian Eriksen nadrukkelijk in beeld bij Manchester United

De geruchten tussen Eriksen en Manchester United worden steeds hardnekkiger. The Red Devils zouden intussen al een eerste contractvoorstel hebben gedaan bij de Deense spelmaker.

Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic. Het contract van de 30-jarige balvirtuoos bij Brentford loopt op het einde van de maand af, en dus kan hij zich volgend seizoen transfervrij aansluiten bij de selectie van Erik ten Hag. Naast Man. United, zou een overgang naar het steenrijke Newcastle United, of een terugkeer naar Tottenham opties zijn voor Eriksen.

Hoe dan ook is Manchester United naarstig op zoek naar middenvelders, aangezien Pogba (Juventus?), Matic (AS Roma), Mata en Lingard de club al verlieten. Topprioriteit bij The Mancunians zou Frenkie De Jong zijn (waar het eerder al een bod van 70 miljoen op uitbracht), maar Barcelona wil hem voor minder dan 85 miljoen euro niet laten gaan. Daarnaast is het onduidelijk of de Nederlandse middenvelder een overstap naar Old Trafford zelf wel ziet zitten. Een Nederlander die volgend seizoen zeker wél kansen gaat krijgen in Manchester, is Donny van de Beek.