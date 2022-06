Tchouameni kreeg nog enkele telefoontjes voor deal met Real Madrid: "Hij heeft me zelfs verschillende keren gecontacteerd"

Aurélien Tchouameni is voorgesteld bij Real Madrid. Ook PSG wou héél ver gaan voor de middenvelder. En de Fransen schakelden daarvoor alle middelen in.

Ook PSG was willens om honderd miljoen euro op te hoesten voor Aurélien Tchouameni. En ook PSG zag er geen graten in om de 12-voudig Frans international een langdurig contract voor te schotelen, inclusief de nodige miljoenen op zijn bankrekening.

“Ik heb eigenlijk nooit getwijfeld toen Real Madrid interesse toonde”, trapt Tchouameni een open deur in. “Kylian Mbappé heeft me zelfs verschillende keren gecontacteerd. Hij wou absoluut dat ik voor PSG kwam voetballen. Maar ik had mijn keuze al meteen gemaakt.”