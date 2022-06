Niet alleen de werkvergunning, maar dit is de reden waarom het zo lang duurde vooraleer Kompany rond was met Burnley

Er is eindelijk witte rook. Vincent Kompany is de nieuwe coach van Burnley FC. Het rondkrijgen van zijn werkvergunning bleek een probleem, maar dat was niet de enige reden voor de vertraging.

Vincent Kompany zelf had namelijk ook zijn twijfels. Burnley FC heeft dan wel de ambitie om meteen te promoveren naar de Premier League én heeft het financiële rugzakje na de degradatie om fors te investeren, maar in de Engelse tweede klasse is dat allesbehalve een zekerheid.

Een titelkandidaat die in de rechterkolom eindigt? Het is géén uitzondering in de Championship. Ook Kompany beseft dat hij voor een héél grote uitdaging staat. Wat als hij ook bij Burnley de torenhoge verwachtingen niet (volledig) kan inlossen? Dan dreigt hij meteen een brandmerk mee te zeulen.

Brandmerk

Uiteindelijk gaf de vechter in Kompany de doorslag. Bovendien zag ook vrouwlief Carla een terugkeer naar haar geliefde Manchester - Burnley ligt in de schaduw van de stad - meteen zitten. OGC Nice polste nog even, maar de Franse interesse was voor The Prince nooit concreet.