Na Anderlecht meldt ook Club Brugge zich voor sterkhouder uit 1B

Lennart Mertens is gegeerd wild. RSC Anderlecht probeert de aanvaller van KMSK Deinze al langer naar Brussel te halen, maar nu meldt ook Club Brugge zich.

Voor de duidelijkheid: Lennart Mertens zou in 1B aantrekken voor respectievelijk de jonkies van RSC Anderlecht en Club NXT. De 29-jarige aanvaller - hij was vorig seizoen nog goed voor 12 doelpunten in diezelfde competitie - moet aan de jonge kar trekken.

Maar dan moet KMSK Deinze nog gepasseerd worden. De ambitieuze oranjehemden hebben geen zin om hun topschutter zonder slag of stoot te zien vertrekken. Bovendien heeft Mertens nog een contract voor één seizoen - met optie op een extra jaargang - in de Brielmeersen.