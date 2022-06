Wie is Vincent Janssen, de spits die Antwerp de titel moet bezorgen? In 2016 nog voor 22 miljoen euro getransfereerd

Sportief directeur Marc Overmars wil van Antwerp opnieuw een topclub maken, hiervoor haalde het in mei Mark van Bommel als nieuwe T1 voor de vertrokken Brian Priske. Nu wil het duo graag landgenoot Vincent Janssen naar de Bosuil halen. Maar wie is de Nederlandse spits?

Antwerp staat op het punt Vincent Janssen voor te stellen als nieuwe spits voor komend seizoen. Sportief directeur, Marc Overmars wil met 'The Great Old' prijzen pakken en wil hiervoor een aanvaller in huis halen. Met Vincent Janssen lijken ze hun nieuwe nummer negen te hebben gevonden. Momenteel actief in Mexico, heeft de 28-jarige Nederlander al heel wat ervaring opgedaan in Europa.

Vincent Janssen begon in het jaar 2000 bij SV Top en verhuisde vervolgens naar Top Oss. Na een passage bij NEC Nijmegen kwam de spits uiteindelijk op zijn 15de verjaardag toe in de jeugdreeksen van Feyenoord Rotterdam. Vier jaar later trok Janssen uiteindelijk naar Almere City, waar hij zijn eerste stappen in het profvoetbal maakte.

Profvoetbal

In 2013 verhuisde Vincent Janssen transfervrij naar Almere City. Uiteindelijk kwam hij er op twee seizoenen tijd 74 keer in actie, goed voor 32 doelpunten en 12 assits. Cijfers die niet onopgemerkt bleven. AZ Alkmaar haalde de 21-jarige Janssen naar de Eredivisie voor minder dan een miljoen euro. Daar beleefde hij een schitterend jaar met 32 doelpunten in 49 wedstrijden. Het bleef ook bij één seizoen, want de spits verhuisde naar Londen.

© Photonews

Tottenham haalde Vincent Janssen in de zomer van 2016 voor maar liefst 22 miljoen euro naar Londen. In zijn eerste periode bij de Spurs kwam de Nederlander 34 keer in actie in de Premier League en Champions League, maar scoren deed hij nauwelijks. In totaal deed de spits de netten vier keer trillen. Het tweede seizoen werd hij verhuurd aan Fenerbahce.

In Turkije wil de spits aan zijn efficiëntie werken, maar ook daar kwam hij nauwelijks in de plannen voor. In totaal speelde hij slechts 18 wedstrijden en scoorde de aanvaller vijf keer voor de Turkse topclub. In juni 2018 liep de huurovereenkomst af, waardoor Janssen naar Londen terugkeerde. Het seizoen die volgde kregen Harry Kane en Fernando Llorente de voorkeur bij de Spurs, waardoor hij slechts drie keer het veld zag.

België

In de zomer van 2019 informeerde Anderlecht naar de spits, maar koos Janssen voor een avontuur bij Monterrey. Maar ook in Mexico kende Janssen veel moeite met scoren. In 94 duels wist hij 24 keer de weg naar het doel te vinden. Afgelopen seizoen scoorde hij slechts drie keer in 29 wedstrijden. Te weing voor een aanvaller die in het verleden een marktwaarde van 22 miljoen euro had.

Toch wil Antwerp de ervaren speler graag terug naar Europa halen. Onder Mark van Bommel wil de 'The Great Old' van de Nederlandse international opnieuw de goalgetter maken die hij in Nederland was.