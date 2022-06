Arsenal hoopt met Youri Tielemans tweede middenvelder op korte tijd te mogen verwelkomen

Arsenal versterkte zich zonet met de Portugees Fabio Vieira, en hoopt met Youri Tielemans een tweede middenvelder op korte tijd binnen te halen.

De Portugese middenvelder Fabio Vieira (22) komt over van Porto voor 40 miljoen euro. In Portugal kwam de jonge aanvallende middenvelder 15 keer in actie, en was hij daarin goed voor 6 doelpunten. Het is meer een transfer voor in de breedte én voor de toekomst, maar dat betekent dus ook concurrentie voor Sambi Lokonga.

Official, confirmed. Arsenal signs Fábio Vieira from FC Porto on a permanent deal, Portuguese club statement announces. ⚪️🔴🤝 #AFC



“Deal complete for amount of €40m, and of these, €5m are dependent on achievement of sports objectives”. pic.twitter.com/oaRLXGpeVX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2022

En dat lijkt niet de enige concurrent te worden op het middenveld voor Lokonga, aangezien The Gunners zich zo snel mogelijk hopen te versterken met landgenoot Youri Tielemans (25). Het zou een bod voorbereiden op de ex-speler van Anderlecht, die onlangs nog een sterke wedstrijd speelde met België in de Nations League tegen Polen.