De kassa rinkelt op Stayen: Empoli licht aankoopoptie van 3 miljoen op linksback Liberato Cacace

STVV heeft een gouden zaak gedaan. Het ontvangt maar liefst 3 miljoen euro van Empoli voor Cacace, die na een geslaagde huurperiode nu definitief naar Italië trekt.

In 2020 kochten de Limburgers de Nieuw-Zeelandse Italiaan voor amper 1.2 miljoen euro, om hem nu voor meer dan het dubbele van dat bedrag door te verkopen. De 21-jarige linksback werd voorbije winter met een aankoopoptie verhuurd aan Empoli, waar hij in een half jaar aan 10 wedstrijden kwam. De Toscaanse club, die op een veilige 14de plek eindigde in de Serie A dit seizoen, heeft nu besloten de aankoopoptie van 3 miljoen euro te lichten.

De Italiaanse verdediger kwam anderhalf seizoen in actie voor STVV (20/21 en eerste half jaar 21/22), waar hij in totaal goed was voor maar liefst 51 wedstrijden.