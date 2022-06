'Axel Witsel wil meer verdienen en maakt opvallende transfer'

Axel Witsel leek op een zucht van Olympique Marseille te staan, maar die deal komt er niet.

Het is de Waalse openbare omroep RTBF die met het nieuws komt. Witsel is niet tevreden met het loon dat Olympique Marseille hem biedt.

Daarom draait hij zijn kar meteen helemaal en trekt Witsel niet naar Frankrijk, maar wel naar Spanje. Hij zou nu richting Atletico Madrid trekken.

Daar krijgt een contract voor één seizoen, met nog een optie op een extra jaar. Witsel moest na vorig seizoen vertrekken bij Borussia Dortmund.

Maandag zou Witsel al medische testen afleggen in Madrid. Het feit dat er een Franse school in Madrid is zou hem overtuigd hebben. Het contract zelf zou dinsdag getekend worden.