Speler van Club Brugge klaar voor Olympique Marseille

Olympique Marseille wil graag er een 3e doelman bij. Die zou achter het duo Steve Mandanda en Pau Lopez komen. Het bestuur van L'OM heeft zijn zinnen gezet op Jelle Van Neck. Hij is doelman van Club Brugge en verlaat die club voor Marseille.

Fabrizio Romano meldt dat er al een akkoord is tussen Club Brugge en Marseille. Ook is er al een akkoord tussen Van Neck en Marseille. Er ligt een contract van 5 jaar voor hem klaar. Van Neck is ook Belgisch international voor de U18.

Belgian goalkeeper Jelle Van Neck is set to join Olympique Marseille from Brugge. Full agreement reached, five year deal. 🔵🤝 #TeamOM



Van Neck has already accepted and he’s joining OM in the coming days.