Oefenduels: Lierse Kempenzonen kan pas in slotkwartier afstand nemen van tweedeprovincialer

Lierse Kempenzonen heeft traditiegetrouw de voorbereiding ingezet met een oefenwedstrijd tegen het nabijgelegen Zandhoven. Een jong en onuitgegeven Lierse K. had de handen meer dan vol met de tweedeprovincialer.

De ervaren Tristan Dermout bracht Zandhoven na een handvol minuten op voorsprong. Op een piekfijne grasmat hadden de Pallieters het lastig: pas iets voorbij het halfuur kon nieuwkomer Jarno Libert de bordjes in evenwicht hangen.

Na de pauze kon Zandhoven lange tijd gelijke tred houden, maar de tank geraakte in de immense hitte alsmaar leger. In het slotkwartier kon Lierse Kempenzonen daar optimaal van profiteren: via doelpunten van Leemans en Limbombe wonnen de Pallieters uiteindelijk met 1-3.

Opstelling Lierse Kempenzonen

Eerste helft: De Smet, Pupe, Gillekens, Poelmans, Smets, Teunen, Leemans, Schouterden, De Schryver, Libert, Thuys.

Tweede helft: Teunckens, Smets, Van Acker, Limbombe, Leemans, De Bie, De Schrijver, Poelmans, Teunen, Naessens, Laes.