Beerschot heeft beslissing genomen over lot van zijn (ex-)T1

Doordat Beerschot een nieuwe coach in huis haalde met Andreas Wieland was de vraag welke rol Greg(oire) Vanderidt nog op zich zou nemen. Nu is er duidelijkheid.

Greg Vanderidt kreeg vorig seizoen de ondankbare taak om midden februari over te nemen van Javier Torrente bij Beerschot. Beerschot en Greg Vanderidt gaan in onderling overleg uit elkaar. De club wil Greg bedanken voor zijn inzet en professionalisme het afgelopen seizoen.



Eigenlijk was het kalf voor 1A toen al ei zo na verdronken, degradatie ontlopen lukte niet meer in de resterende speeldagen. Vanderidt had nog een contract voor een seizoen, maar dat contract is nu in onderling overleg ontbonden. Dat laten De Mannekes weten via hun webstek.