Voormalig middenvelder van Anderlecht geniet interesse van Turkse topclubs, maar ook uit Spanje, Italië en England

Van augustus 2015 tot en met met de zomer van 2018 kwam Trezeguet uit voor Sporting Anderlecht. Hij liet vlagen van zijn talent zien, maar kon zich nooit helemaal doorzetten. Dit lukte ook niet na uitleenbeurten aan Kasimpasa en Excelsior Moeskroen.

Uiteindelijk werd hij verkocht aan het Turkse Kasimpasa voor 2 miljoen euro. Eén jaar nadien verkochten zij hem door aan Aston Villa voor een som van 10 miljoen euro.

In januari maakte hij de overstap naar Basaksehir op uitleenbasis. Tijdens dertien wedstrijden kon hij zesmaal scoren en gaf hij vier assists. Dit heeft interesse gewerkt van een aantal Turkse clubs zoals Trabzonspor, Fenerbahce, Besiktas en Basaksehir willen hem ook langer houden. Tel daarbij nog interesse uit Spanje, Italië en England en de middenvelder is een gewild transfertarget.

De club die hem wil binnenhalen zal serieus geld moeten neerleggen want volgens Transfermarkt.com is zijn huidige waarde 10 miljoen euro.

