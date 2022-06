'Anderlecht kijkt uit naar Gomez, maar wellicht gaat hij richting uitgang'

Anderlecht begint vandaag aan de groepstrainingen. Het is uitkijken hoe het met Sergio Gomez is.

Bij paarswit zijn ze benieuwd in welke fysieke toestand Sergio Gomez aan de voorbereiding kan beginnen. Al is het ook kijken of hij effectief blijft.

De Spanjaard koos er zelf voor om zich niet te laten opereren voor zijn pubalgie. Hij koos ervoor om voldoende rust te nemen als oplossing.

Het valt af te wachten of hij echter lang bij Anderlecht zal blijven nog. Volgens Het Laatste Nieuws wordt vooral de interesse uit Engeland groter en groter.

Vooral Everton, maar ook Aston Villa, zouden danig aan de mouw van de flankverdediger staan te trekken, waardoor een transfer dichtbij is.