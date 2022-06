Doelman Sinan Bolat deze week tegen ex-ploeg AA Gent: "Pfff"

Westerlo opende zijn oefenprogramma met een vlotte zege tegen City Pirates. Vrijdag wordt het andere koek.

Westerlo is ondertussen een goede week aan het trainen. Tegen City Pirates mocht doelman Sinan Bolat zijn eerste minuten spelen.

Hij viel het laatste halfuur in als vervanger van Nick Gillekens die ook nieuw is bij de ploeg. “Gelukkig heb ik niet zo veel werk gehad”, lacht Bolat bij Gazet van Antwerpen. “Het was leuk om nog eens een wedstrijd te spelen en de nul te houden.”

Vrijdag wordt het andere koek. “De confrontatie van vrijdag met mijn ex-club AA Gent? Pfff, het is een wedstrijd als een andere. Met die bijkomstigheid dat ik de afgelopen twee jaar bij AA Gent heb gespeeld.”

“Tegen City Pirates sprongen we bijzonder efficiënt om met onze kansen. Met alle respect, maar soms ging het iets te gemakkelijk. Al was het ook onze verdienste dat we het prima uitvoerden.”