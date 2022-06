Beerschot begint aan het nieuwe voetbalseizoen

Beerschot is aan het nieuwe seizoen begonnen. Op het oefenterrein waren er ook 3 testers.

Ook voor Beerschot is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. 16 spelers van de kern stonden op het oefenveld tijdens de 1e training. Issa Soumaré zal later aansluiten. Hij is op dit moment nog in Frankrijk.

Op het veld stonden 3 testers. Dat waren Andi Koshi, Philipp Schobesberger en Marco Weymans. Schobesberger is Oostenrijks international en verzamelde al 1 cap. Weymans trainde de laatste weken van het vorige seizoen al mee. Hij zit sinds januari zonder club. Koshi is op dit moment onder contract bij Cercle Brugge.

Ook was er nog Ismaila Coulibaly. Hij keert normaal gezien terug naar Sheffield United, maar hij moet nog wachten op de juiste papieren. Daarom onderhoudt hij eerst nog zijn conditie bij Beerschot. Ook zullen deze en volgende week nog enkele beloften aansluiten. Zij hebben op dit moment nog examens.