Inter Milaan en Chelsea beginnen elkaar te vinden in de huurovereenkomst voor Romelu Lukaku

Chelsea en Inter Milaan groeien. naar elkaar toe. Inter heeft een bod gedaan om Romelu Lukaku te horen voor 7 miljoen euro + bonussen. Chelsea vraagt een bedrag van 10 miljoen euro + bonussen. Een akkoord lijkt in de maak volgens transfergoeroe Fabrizio Romano.

Het lijkt er dus meer en meer op dat Lukaku na één seizoen terug zal keren naar de Serie A. Lukaku zelf is alvast overtuigd dat een deal imminent is.

Romelu Lukaku deal. Inter have now submitted a new proposal: €7m loan fee guaranteed plus add-ons, while Chelsea ask for €10m plus add-ons. Talks ongoing 🔵⏳ @SkySport #CFC



Todd Boehly is taking care of the negotiations with Inter. Lukaku side, still confident to get it done. pic.twitter.com/iN6l0ewJ5U