Mark van Bommel aast bij Antwerp op eerherstel: "Ze hebben me twee keer buitengezet, dat is niet prettig"

Mark van Bommel was dinsdag toe aan zijn tweede echte werkdag bij Antwerp. Daarbij hoorde de officiële persvoorstelling. De 45-jarige Nederlander nam daarin onder meer de tijd om nog even terug te blikken op zijn vorige twee avonturen.

Zowel bij PSV als Wolfsburg werd Mark van Bommel bedankt voor bewezen diensten. De Limburger gaf toe dat hij bij Antwerp ook op eerherstel aast. "Als speler had ik dat altijd in mij en ook als trainer is er dat nog steeds. Twee keer ontslagen worden, dat is niet prettig. Ik heb mijn idee over hoe het gegaan is. Maar ik ben ook bij mezelf ten rade gegaan: waarom is het gebeurd?"

In de Nederlandse pers werd Mark van Bommel afgestempeld als een controlefreak. Iemand die alles moest weten en zich overal persoonlijk mee kwam moeien. De voormalige international van Oranje is het niet eens met die kritiek. "Een controlefreak? Neen... Maar als ik vragen stel, wil ik gewoon een antwoord met duidelijke argumenten. Ik wil dat alles op topniveau geregeld is, zodat mijn spelers in optimale omstandigheden kunnen voetballen. Maakt dat van mij een controlefreak? Ik zie het eerder als topsportmentaliteit", aldus Van Bommel.

Geen garanties van Overmars

Antwerp begon maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Veel tijd om warm te draaien is er echter niet voor Van Bommel en co. Op 21 juli moet de Great Old al aan de bak in de voorronde van de Conference League, waarna de competitie van start gaat. Met Anthony Valencia en Vincent Janssen heeft Antwerp al twee nieuwkomers mogen verwelkomen. Als het van Mark van Bommel afhangt, volgen de overige aanwinsten weldra. "Ik kreeg geen garanties, maar ik weet dat Marc (Overmars, red.) en de scouting volop bezig zijn om te kijken waar we versterking kunnen halen. Ik wil graag zo snel mogelijk een voltallige selectie op het trainingsveld, want de voorbereiding in heel kort om mijn ideeën over te brengen. Het is normaal dat er de komende weken nog enkele jongens zullen vertrekken en erbij zullen komen. Het is aan ons om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. We moeten de spelers mee krijgen, want binnen vier weken moeten we er staan."

De kersverse coach gaf aan dat Antwerp op zoek is naar jonge, talentrijke voetballers. Vreemd genoeg zijn het vooral ervaren rotten -denk aan Toby Alderweireld en Dries Mertens- die over de tongen gaan in Deurne Noord. "De lat ligt hoog. Enkele jongens die we volgden, hebben een schitterende interlandperiode achter de rug. Dat betekent dat de grotere ploegen zich komen mengen in de debatten, wat het voor ons moeilijk maakt. Maar naast die jonge jongens heb je ook ervaren krachten nodig. Jonge gasten zijn grillig. Het is mede dankzij de hulp van de anciens dat er stilaan constante kan komen in de prestaties. Het is niet zo dat Antwerp per se op zoek is naar ronkende namen, maar de jongens moeten hier gewoon passen", besluit Mark van Bommel.