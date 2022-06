OFFICIEEL Beerschot heeft er een doelman bij

Beerschot trekt doelman Bill Lathouwers aan. De 22-jarige doelman komt transfervrij over van Waasland-Beveren in 1B.

Lathouwers tekende een contract op het Kiel tot medio 2024 met een optie voor twee extra seizoenen. Hij speelde in de jeugd bij Beerschot en Antwerp en tekende zijn eerste profcontract in 2018. Na twee jaar bij Antwerp stapte hij over naar het Nederlandse MVV, voor hij in januari 2021 richting de Freethiel trok.

“Met zijn lengte (Lathouwers is 1m92 groot), uitstraling en goede voeten, heeft Bill een interessant profiel als doelman”, vertelt technisch manager Sander Van Praet. “Daarbovenop heeft hij volgens ons veel potentieel om door te groeien.”

“Ik kies voor Beerschot omdat ik overtuigd ben van het project dat hier wordt gebouwd”, vertelt Lathouwers. “Ik had een goed gesprek met het management en de coach en kan mij ook volledig vinden in de voetbalvisie die de coach wil uitdragen. Het spelsysteem is voor mij als keeper op het lijf geschreven. Ik ben een meevoetballende keeper die graag speelt met een achterhoede die vrij hoog staat.”

“Het is voor mij ook speciaal om hier terug te keren. Ik heb in de jeugd ook bij Beerschot gespeeld. Als jeugdspeler zat ik hier ook geregeld in de tribune. Ik ben heel blij dat ik nu deel kan uitmaken van de A-kern waar ik toen naar ging kijken. Ik kijk er ook al naar uit om met de twee doelmannen die hier nu zijn te werken. Ik ben klaar om elke dag te knokken voor deze mooie club.”