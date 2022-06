Boskamp hekelt de manier waarop het gaat: "Ik erger me kapot aan al dat gedoe"

Analist Johan Boskamp zal Vincent Kompany in het Belgische voetbal missen.

De manier waarop Vincent Kompany met RSC Anderlecht wilde voetballen was volgens Johan Boskamp een verademing om zien. “Zijn lulverhalen over ' The Process' niet. Daar werd ik gek van. Wie trainer van Anderlecht wordt, weet dat hij kampioen moet worden. Klaar”, zegt Boskamp aan Het Belang van Limburg.

“Als het na drie jaar nog altijd niet is gelukt, dan is het normaal dat mensen hun geduld gaan verliezen. De manier waarop vond ik wel niet netjes. Wouter Vandenhaute die even de spelersraad bijeenriep achter zijn rug. Dat is gewoon laf. Zeg dan toch gewoon waar het op staat, joh.”

Trust the process mag verdwijnen voor Boskamp, net als nog iets anders. “Ik krijg de schijterij van dat zinnetje. Hetzelfde met die klote-data waar ze zich nu op baseren voor hun scouting. Echte voetbalkenners herkennen talent met het blote oog. Die baseren zich niet op cijfertjes op een computer om een speler te scouten. Ik erger me kapot aan al dat gedoe.”