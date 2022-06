Atlético Madrid wacht bang af: 'Deze Engelse clubs zijn bereid om afkoopsom voor Carrasco op tafel te gooien'

Atlético Madrid maakt zich zorgen om Yannick Carrasco. De Rode Duivel wordt het hof gemaakt door drie Engelse clubs én kan voor een beperkt bedrag vertrekken.

AS laat weten dat Atlético Madrid er alles aan doet om Yannick Carrasco in de Spaanse hoofdstad te houden. De Rode Duivel is gelukkig bij Los Colchoneros, maar wordt het hof gemaakt.

Chelsea FC, Manchester United en Tottenham Hotspur hopen de flankaanvaller binnen te halen. Bovendien kan YFC voor zestig miljoen opgehaald worden. Dat is een koopje voor de Engelse clubs.