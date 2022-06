Mazzu overschouwde zijn troepen en iedereen begint op gelijke voet: "Trebel, dat is mogelijk. Iedereen krijgt kansen"

Bij Felice Mazzu vertrekt iedereen weer vanaf nul. Mogelijk bieden er zich dus kansen aan voor een paar jongens die bij Vincent Kompany zeker niet meer aan spelen zouden toekomen.

En dan denkt iedereen meteen aan Adrien Trebel, die in een paar media al naar voor werd geschoven als een speler die een tweede (of derde) kans zou krijgen. Maar er zijn ook nog Vlap, Dauda, Bundu... "Dat is heel goed mogelijk", haalde Mazzu de schouders op, gevraagd over Trebel. "Maar dat geldt voor iedereen. We gaan voorbereidingswedstrijden spelen en iedereen krijgt daarin speelminuten. Daarna gaan we met het bestuur bekijken wat er met bepaalde spelers moet gebeuren."

Mazzu heeft al twee aanwinsten gekregen met Angulo en Abdulrazaq, maar er mag nog meer verwacht worden. "Daar is overleg met Peter Verbeke over bezig. De club heeft bepaalde verwachtingen, maar ook bepaalde limieten. Daartegenover staan de wensen van de trainer. Daar spreken we over. De relatie met Peter is heel goed. Er zijn profielen die in mijn ideeën passen en het is aan mij om ze te laten progressie maken."

Een angst bij een groot deel van de supporters was ook dat de jeugd wat achteruit zou worden geschoven. "Uiteraard niet. Het jeugdproject is heel belangrijk. Ik heb een jonge groep met veel kwaliteit. En een heel goeie mentaliteit. Ik was aangenaam verrast van hun wil om nieuwe boodschappen op te pikken."