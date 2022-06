Zinedine Zidane viert 50ste verjaardag (in afwachting van PSG)

Zinedine Zidane viert vandaag zijn 50ste verjaardag. De werkloze trainer is nog steeds op zoek naar een nieuwe uitdaging, of wacht hij op de Franse nationale ploeg?

Zinedine Zidane viert vandaag zijn 50ste verjaardag. De Franse trainer zal ten volste kunnen genieten van zijn verjaardag, want Zidane zit namelijk nog steeds zonder club. Enkele dagen geleden wees de ex-trainer van Real Madrid nog een voorstel af van PSG, maar de Franse kampioen wil het daar absoluut niet bij laten. PSG bereidt nog een laatste bod voor, maar bekijkt ook al andere pistes.

Waarom Zizou aan het twijfelen is of PSG wel echt de juiste stap in z'n carrière is kan duizend-en-één redenen hebben. De voornaamste reden die door iedereen wordt aangenomen is dat Zinedine Zidane wacht op het postje als bondscoach van de Franse nationale ploeg. In de Nations League deden ze het vreselijk slecht en zo lijkt het op te zijn tussen huidige bondscoach Didier Deschamps en zijn troepen. Toch zal hij sowieso nog tot na het WK aanblijven als trainer.

Enkele leuke weetjes op een rij over de 50-jarige Zidane:

*Zizou waande zich in de beginjaren van de huidige eeuw even acteur. In 2005 speelde hij zichzelf in de fictiefilm Goal!. In 2008 speelde hij ook nog de rol van Numérodix in de film Astérix en de Olympische Spelen.

* Zidane maakte op veel mensen indruk als voetballer. David Beckham zei ooit het volgende: "Spelen met Zidane is de grootste eer die ik ooit heb gehad".

*Copa del Rey is Zizou's ergste nachtmerrie. Als speler en als trainer lukte het hem niet om deze prijs te winnen. Voor de rest won hij letterlijk alles wat er te winnen viel met Real Madrid.

*Als kind supporterde Zinedine Zidane voor FC Barcelona. Dat is toch wel wat vreemd voor een legendarische Real Madridspeler.

*Zidane heeft niet enkel een talent voor voetbal. In het judo behaalde de Fransman ooit een groene gordel.