Ten Hag duwt door voor Ajacied, maar Amsterdammers vragen maar liefst 60 miljoen euro

United zou al een bod van 46,5 miljoen euro uitgebracht hebben op de 22-jarige flankspeler. Maar aangezien Sao Paolo - waar Ajax hem wegkaapte voor 15,75 miljoen - nog een doorverkooppercentage heeft van 20 procent wil Ajax er meer uithalen. Zij vragen maar liefst 60 miljoen voor hun goudhaantje.

Ook Liverpool en Newcastle United toonden interesse, maar de aanwezigheid van Ten Hag bij United zou hem over de streep trekken. Gisterenavond bracht transferexpert Fabrizio Romano een update en er zouden dus binnenkort gesprekken plaatsvinden tussen beide clubs.

Antony situation. Manchester United are really interested and already had contacts to explore potential deal - not the only club, but with ten Hag pushing. 🇧🇷 #MUFC



Been told player’s camp now asking Ajax to listen to bids for Antony this summer, even if price tag will be high. pic.twitter.com/OELd3cxASi