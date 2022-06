Ondanks grote interesse uit thuisland: Beerschot wil sleutelspeler absoluut niet laten vertrekken

Beerschot heeft het been stijf gehouden. Er was grote interesse voor hun spits, Lawrence Shankland, maar de club nam een duidelijk standpunt in.

Het Schotse Hearts wou Shankland graag naar zijn thuisland halen, maar stuitte op een ferme 'njet' van Beerschot. De 26-jarige spits moet een sleutelspeler worden in hun poging om het verblijf in 1B tot één seizoen te beperken. De Schot heeft nog een contract tot 2024 bij de Ratten en daar willen ze hem ook aan houden. Hearts heeft al verschillende keren interesse getoond in Shankland en hoopte hem deze zomer binnen te halen om hun Europese ambities kracht bij te zetten. Na de degradatie dachten ze dat hij wel zou kunnen vertrekken, maar dat is dus niet het geval.