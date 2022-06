'Club Brugge gaat in Brazilië op zoek naar concurrent voor Clinton Mata op rechtsachter'

Club Brugge greep vrijdag naast twee nieuwe spitsen maar heeft de pijlen alweer op een nieuwe speler gericht.

Ditmaal is het geen aanvaller die de interesse van Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert heeft opgewekt maar wel een verdediger: De 21-jarige Braziliaan Heitor. Braziliaans journalist Lucas Collar kwam met het nieuws dat Club Brugge en het Braziliaanse Internacional net de onderhandelingen zijn opgestart.

Het zou niet gaan om een definitieve overgang maar wel over een uitleenbeurt. De rechtsachter kwam dit seizoen nog niet uit voor Internacional in de Braziliaanse Série A. Daarom wil de club hem ervaring laten opdoen in het buitenland. Zijn marktwaarde zou nu rond de drie miljoen euro liggen.