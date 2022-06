Gareth Bale voor een jaar naar Los Angeles FC

Los Angeles FC haalt Gareth Bale binnen. Bale tekent voor een jaar. Ook is er een optie bij om te verlengen. Later zal Los Angeles FC hem nog voorstellen. Hij komt transfervrij over.

Sinds 2013 zat Bale bij Real Madrid. Hij kwam toen voor zo'n 100 miljoen over van Tottenham. Bale maakte in 258 wedstrijden 106 doelpunten ook was hij goed voor 67 assists. De laatste jaren kwam Bale op een zijspoor terecht. Ook werd hij een seizoen geleend aan Tottenham.

Gareth Bale has already signed main part of paperworks with Los Angeles FC, done deal - contract until June 2023 with an option to extend also included 🚨🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇺🇸 #MLS



Bale will be announced by #LAFC very soon - Cardiff City & Getafe, never been close to sign Gareth. Now, it’s done.