Racing Mechelen heeft een nieuwe trainer. Greg Vanderidt heeft getekend voor onbepaalde duur.

Greg Vanderidt is iemand met al wat ervaring. Hij begon aan zijn trainerscarrière in 3e provinciale en klom helemaal op naar het hoogste niveau. Afgelopen seizoen was hij nog trainer bij Beerschot. Nu begint hij aan een nieuw avontuur in 2e amateur. Hij heeft bij Racing Mechelen getekend voor onbepaalde duur.

"Ik ben iemand die tactisch heel flexibel is", zegt Vanderidt. "Ik wissel regelmatig van basisopstelling. Ook ben ik iemand die hard werkt en voor realisme staat. De voorbereiding wordt zeer belangrijk."

Welkom bij Racing, Greg! 🟢⚪️👍🏼https://t.co/O4HhkCUQg7 — K. Racing Club Mechelen (@krcmechelen) June 25, 2022

Eerder waren er al geruchten dat Vanderidt naar Mechen zou gaan, nadat een dag eerder bekend werd dat Mechelen zijn trainer had ontslagen.