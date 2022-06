Laat RC Genk aankoop van 3,5 miljoen na één seizoen vertrekken? 'Twee clubs melden zich'

Vorig seizoen werd hij nog binnengehald als een toptransfer bij RC Genk, maar het kan zomaar eens zijn dat Mike Trésor de Cegeka Arena al na één seizoen verlaat.

De aanvallende middenvelder stond dit seizoen slechts 12x in de basis bij RC Genk en kwam nooit echt onder stoom. In totaal was hij goed voor 7 assits maar hij deed de netten geenenkele keer trillen. En dat terwijl hij het jaar ervoor bij laagvlieger Willem II goed was voor 5 doelpunten en 12 assists in de Eredivisie.

Enkele weken gelden toonde Feyenoord interesse om de Belgische jeugdinternational over te nemen van Genk maar er zouden nu kapers op de kust zijn. Want ook PSV wil Trésor inlijven, dat meldt Sacha Tavolieri op Twitter. Genk zelf zou niet weigerachtig staan tegenover een vertrek van Trésor