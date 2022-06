Stroomversnelling in transferdossiers Manchester City na akkoord met Arsenal over Gabriel Jesus

Manchester City gaat zich weer roeren op de transfermarkt. Er is een akkoord met Arsenal over Jesus. Een stroomversnelling in enkele lopende dossiers is zo een feit.

Volgens Skysports heeft Manchester City een princiepsakkoord bereikt met Arsenal, dat zo op het punt staat om de Braziliaanse aanvaller over te nemen. Met deze overeenkomst zou zo'n 45 miljoen Britse pond gemoeid zijn, wat overeenkomt met iets meer dan 52 miljoen euro. © photonews Man City gaat dat bedrag dus ontvangen en gaat dan meteen ook een gelijkaardig bedrag uitgeven. Het sloot eerder al een akkoord met Leeds over Kalvin Phillips. De middenvelder zou verhuizen naar de Engelse landskampioen voor een transferprijs tussen de 45 en 50 miljoen Britse pond. Beide transfers zijn misschien niet helemaal aan mekaar verbonden, maar gezien de vernoemde bedragen zou het niet verwonderen als ze ongeveer gelijktijdig afgerond worden.