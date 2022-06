🎥 Vincent Kompany verwelkomt eerste transfer bij Burnley: "Hij is één van de beste spelers ooit'

Vincent Kompany mocht vandaag de eerste transfer van Burnley ontvangen bij z'n nieuwe club. Ze haalden de vlot scorende Scott Twine weg bij MK Dons.

De eerste inkomende transfer voor het Burnley van Kompany is een feit. De 22-jarige Brit Scott Twine komt over van MK Dons, een ploeg uit de League One. Afgelopen seizoen speelde de aanvallende middenvelder 44 competitiewedstrijden op het Engelse derde niveau. Daarin was hij goed voor maar liefst 20 doelpunten en 13 assists. Knappe statistieken voor een jonge aanvallende middenvelder.

"Het is echt gek. Vincent Kompany is natuurlijk een van de beste Premier League spelers ooit. Misschien behoort hij zelfs bij de beste spelers ooit", vertelt Scott Twine over zijn nieuwe coach. "Hoe hij met me sprak en de plannen die hij had maakten me zeker enthousiast. Het was een no-brainer om naar Burnley te komen", besluit de eerste transfer van Burnley onder Kompany.