Anderlecht lijkt opnieuw jeugdproduct te gaan verkopen: Ligue 1 wenkt

Anderlecht wil nog wat geld in het laatje krijgen. Daarvoor staat het open voor aanbiedingen op zowel Yari Verschaeren als Francis Amuzu. Voor die laatste is er concrete interesse van het Franse Troyes.

Om duidelijk te zijn: Amuzu moet niet weg bij Anderlecht, maar er wordt wel geluisterd naar aanbiedingen. De 22-jarige winger staat ook open voor een nieuw avontuur. Vooral het feit dat hij niet op zijn beste positie wordt uitgespeeld - rechts in de aanval - steekt wel wat.

Het Franse Troyes heeft nu concrete interesse en Anderlecht is bereid te luisteren naar hun aanbod. Volgens journalist Sacha Tavolieri is er wel nog geen deal tussen de club en de speler zelf. Ook uit Italië en Spanje is er interesse voor Amuzu, die alles de komende weken op een rijtje gaat zetten. Ook de intenties van Felice Mazzu met hem zijn daarin uiteraard belangrijk.