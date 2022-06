Sterkhouder KV Mechelen mag nu al kruis maken over competitiestart door knieblessure

Slecht nieuws voor KV Mechelen: aanvaller Kerim Mrabti heeft zich mogelijk zwaar geblesseerd op training bij de Zweedse nationale ploeg. Er wordt gekeken of hij geopereerd moet worden.

Mrabti was onbetwist basisspeler bij Malinwa vorig seizoen en zou ook komende jaargang een belangrijke rol moeten spelen. Maar hij mist nu de volledige voorbereiding en de seizoensstart. Op training kreeg hij een tik tegen de knie en de kruisbanden werden daarbij geraakt. Er moeten wel nog verdere onderzoeken gedaan worden om te zien of hij geopereerd moet worden.

Hij vertrekt maandag dus niet mee op zomerstage en mag ook al een kruis maken over de competitiestart. Beter nieuws was er over Nikola Storm, die nog steeds op een transfer aast. Hij viel tegen Kortrijk uit met last aan de lies, maar dat zou gaan over een overbelasting.