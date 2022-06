Nieuwkomer Club Brugge maakt meteen heel veel indruk, Carl Hoefkens blijft er rustig bij

Club Brugge won op zaterdag een oefengalop tegen Thes Sport Tessenderlo met 3-0. Een van de nieuwkomers maakte meteen heel wat indruk.

Ferran Jutgla kwam onlangs over van Barcelona en maakte meteen indruk in zijn eerste oefenwedstrijd bij blauw-zwart.

Goed, net als iedereen

In een halfuur zorgde hij voor twee doelpunten in de eerste helft, na de pauze speelde hij niet meer mee voor Club Brugge.

"Hij deed het goed, net als iedereen. De intensiteit was hoog, daar ben ik heel tevreden over. Zeker omdat we 's ochtends nog zwaar trainden", aldus Carl Hoefkens bij Het Laatste Nieuws in een reactie.