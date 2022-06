Pogba maakt mooie transfer naar ex-ploeg

Het huwelijk tussen Paul Pogba en Manchester United loopt voor een tweede keer op zijn einde. De Franse middenvelder keert terug naar zijn ex-club Juventus.

Paul Pogba's contract bij Manchester United loopt ten einde en hij is klaar om Engeland te verlaten. Zijn tweede passage bij Manchester United zal spijtig genoeg niet de geschiedenis ingaan. De Franse middenvelder kwam in 2016 over van Juventus en werd beschouwd als een van de meest veelbelovende spelers van zijn generatie. Manchester United legde toen ook een slordige 105 miljoen euro op tafel.

Hoewel hij niet werd geholpen door de situatie in Manchester, kan niet worden gezegd dat Pogba's prestaties uitstekend en consistent waren. Volgens Fabrizio Romano en verschillende Italiaanse journalisten zal Paul Pogba, die een salaris van 8 miljoen euro per jaar zal ontvangen, gratis terugkeren naar Juventus. Er wordt een officiële aankondiging verwacht in de komende dagen.