Cercle Brugge oefent tegen PSV

Op 2 juli speelt Cercle Brugge een oefenwedstrijd tegen PSV. De match zal om 15 uur doorgaan. Ook is de wedstrijd achter gesloten deuren. Wel is de match te volgen via een livestream op YouTube.

Het is de 2e oefenwedstrijd van het seizoen voor Cercle. Een week later oefent Cercle opnieuw. Dan spelen ze tegen Nice. Het startuur van die wedstrijd is nog niet bekend.