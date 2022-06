Nog geen Abdoulaye Seck te bespeuren op training bij Antwerp

Bij Antwerp waren de laatste internationals teruggekeerd op training, maar nog één iemand was afwezig.

Van Abdoulaye Seck was er nog geen spoor te bespeuren op training bij Antwerp. De verdediger had een extra week vakantie gekregen na zijn interlandverplichtingen met Senegal. De reden hiervoor is dat de verdediger nog zijn medische testen moest afleggen.

Door een stakingsactie liep zijn vlucht van dit weekend van Senegal naar België vertraging op. Eerstdaags zal hij terug aansluiten bij de groep.