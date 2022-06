OFFICIEEL: Hervé Matthys is de nieuwste aanwinst van Beerschot

Het zal al even in de pijplijn, maar nu is het ook officieel. Hervé Matthys is de nieuwste aanwinst van Beershot.

Het doel van Beerschot is duidelijk. Zo snel mogelijk de promotie afdwingen naar de Jupiler Pro League en dat liefst met zoveel mogelijk jonge Belgen in de kern. Zo tekent Hervé Matthys een contract tot medio 2024 met een optie op een extra jaar. Hij komt transfervrij over van het Nederlandse ADO Den Haag. "Ik ben naar hier gekomen om te promoveren met Beerschot, niet meer niet minder”, toont de verdediger zich meteen ambitieus. Hervé Matthys tekent een contract bij Beerschot tot medio 2024 met een optie op één extra seizoen. ✍



