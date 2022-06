Dante Vanzeir denkt (nog) niet aan een transfer: "Een seizoen zoals het vorige kunnen we niet verwachten"

Ook voor Union is de voorbereiding echt begonnen. Dinsdagavond wonnen de Unionisten met 1-3 op het veld van RUS Rebecquoise. Dat deden de Brusselaars overigens zonder Dante Vanzeir.

Dante Vanzeir timmert nog aan de weg terug na een probleem met de buikspieren, dat al sinds de play-offs opspeelt. "Ik wil eerst nog wat trainingsritme opdoen vooraleer een match te spelen. Ik denk wel dat ik volgende week moet kunnen spelen", vertelde Vanzeir aan HLN.

Vanzeir is met Deniz Undav zijn maatje voorin kwijt. Ook de naam van de Limburgse spits wordt regelmatig elders genoemd. Toch sluit Vanzeir een verlengd verblijf in het Dudenpark allerminst uit. "Mijn toekomst is moeilijk te voorspellen, omdat er nog veel kan gebeuren in de transferperiode. Mijn focus ligt op Union. Ik wil graag die Europese matchen spelen en me verder ontwikkelen. Ik aas niet op een vertrek."

Toch is het maar de vraag hoe Union er komend seizoen zal gaan uitzien. Het boerenjaar van vorig seizoen evenaren, wordt onbegonnen werk. "Belangrijke spelers en de coach zijn weg. Het is voor ons een nieuwe uitdaging om dat goed aan te pakken en een stabiel seizoen te spelen. Een seizoen zoals het vorige kunnen we niet verwachten, volstrekt onrealistisch is dat", beseft Dante Vanzeir.