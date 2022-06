Japans international op weg naar Jupiler Pro League: 'Cercle Brugge gaat spits van Kashima Antlers vastleggen'

Met Emilio Kehrer haalde Cercle Brugge eerder al een centrumspits binnen, maar er is nog meer offensief geweld op komst. Diverse Japanse media laten weten dat Ayase Ueda op weg is naar de Vereniging.

Ayase Ueda is een 23-jarige Japanse spits, die in eigen land voor de Kashima Antlers uitkwam. Bij die club scoorde Ueda tien doelpunten in achttien wedstrijden.

Ueda, die met Japan op de Olympische Spelen actief was en al negen caps verzamelde bij The Blue Samurai, zou door Cercle Brugge voor zo'n 1,3 miljoen worden weggeplukt.