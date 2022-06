OFFICIEEL: PSV haalt Nederlands toptalent bij PSG

Een verrassing van formaat in Nederland. Xavi Simons (19) werd gelinkt aan een uitleenbeurt aan PSV. De club pakte dinsdagavond inderdaad uit met de komst van het toptalent, maar maakte duidelijk dat het ging over een definitieve overgang.

Xavi Simons werd opgeleid bij Barcelona, van waaruit hij in 2019 naar PSG vertrok. De Nederlandse jeugdinternational speelde bij het tweede elftal van de Parijzenaars, maar maakte de voorbije seizoenen ook elf keer zijn opwachting aan de zijde van Neymar en co.

Simons was einde contract in de Franse hoofdstad en ondertekende zopas een contract tot medio 2027 bij PSV. Directeur John de Jong ging niet over één nacht ijs om het talent transfervrij naar Eindhoven te halen, zo gaf hij aan op de clubwebsite.

“We hebben dit seizoen bijna alle wedstrijden waarbij hij aan de aftrap verscheen gezien. Buiten alle interlands die hij voor Oranje onder 19 speelde, zagen we hem in de Youth League live in Leipzig, Parijs, Brugge, Manchester en tegen Sevilla. Daarin overtuigde hij ons. Xavi heeft alles in zich om door te groeien tot een belangrijke speler voor PSV. Het pad daar naartoe wil hij graag met ons bewandelen.”