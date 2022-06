Ronny Deila spreekt over de zomermercato van Standard: "Nu betaal je het dubbele van de prijs, dat is niet opportuun"

Standard speelde op woensdag een oefenwedstrijd tegen STVV. De competitie nadert met rasse schreden, het blijft wachten op nieuwkomers bij de Rouches.

De zomermercato komt traag op gang bij Standard. "Maar het is nog vroeg op het seizoen", aldus coach Ronny Deila.

Mankementen duidelijk

"Transfers meenemen op stage? Het is altijd goed om te dromen, we zien wel. De mankementen in de ploeg zijn duidelijk geworden en de spelers die erbij komen moeten een meerwaarde bieden aan onze kern."

"We willen een kern van minstens achttien spelers van goede kwaliteit. Op dit moment betaal je nog het dubbele van de prijs, het is niet opportuun om op een gekke manier geld uit te geven."